GEA Group, ordini e ricavi crescono a doppia cifra nel secondo trimestre e guidance in rialzo per fine 2026

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre 2026 gli ordini acquisiti da GEA Group hanno raggiunto quota 1,50 miliardi di euro, in aumento del 14,2% rispetto agli 1,31 miliardi del secondo trimestre del 2025, con una crescita organica del 15,4%, trainati da una domanda particolarmente robusta nei settori dell’allevamento lattiero, della lavorazione del latte e dell’industria alimentare.



Il produttore tedesco di attrezzature tecnologiche per i settori alimentare e farmaceutico ha registrato ricavi trimestrali in aumento del 10% a 1,44 miliardi, con una crescita organica pari all'11%.



L’EBITDA prima delle spese di ristrutturazione ha raggiunto 250,6 milioni, in crescita del 15,6% rispetto ai 216,7 milioni dell’anno precedente. Il corrispondente margine è migliorato al 17,4% dal 16,5%.



Il free cash flow è salito a 151,1 milioni di euro dai 38,0 milioni dell’anno precedente, il dato più alto per un secondo trimestre dal 2020. Il rendimento del capitale impiegato (ROCE) è salito al 36,8% dal 35,3%.



Nel primo semestre, GEA Group ha acquisito ordini per 2,95 miliardi di euro, in aumento dell’8,3%, mentre i ricavi sono cresciuti del 5,7% a 2,72 miliardi.



L'azienda tedesca ha rivisto al rialzo le previsioni per l’intero 2026, prevedendo ora una crescita organica dei ricavi tra il 6% e l’8%, (precedente intervallo del 5%-7%), il margine EBITDA prima delle spese di ristrutturazione è ora atteso in un range del 17%-17,4% (precedente 16,6%-17,2%) e il ROCE a un range del 36,0%-40% (precedente 34%-38%).











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