Segnali d'acquisto per GEA Group

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo manifatturiero tedesco , tra i titoli dell'indice DAX , con una variazione percentuale dello 0,37%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 67,6 Euro, con stop loss posto a quota 64,9 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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