Francoforte: giornata depressa per GEA Group
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il Gruppo manifatturiero tedesco, che presenta una flessione del 2,24% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di GEA Group rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società specializzata nel trattamento dei cibi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 65,68 Euro. Primo supporto visto a 64,73. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 64,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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