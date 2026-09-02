Milano 15:51
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Nasdaq 15:51
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Dow Jones 15:51
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Londra 15:50
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Francoforte 15:51
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Francoforte: in calo Teamviewer

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Teamviewer
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Teamviewer, che presenta una flessione del 2,70% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Teamviewer rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6,973 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6,788. L'equilibrata forza rialzista di Teamviewer è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 7,158.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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