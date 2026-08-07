Francoforte: positiva la giornata per Teamviewer

(Teleborsa) - Balza in avanti Teamviewer , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teamviewer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Teamviewer rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,595 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,51. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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