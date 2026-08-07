Francoforte: positiva la giornata per Teamviewer
(Teleborsa) - Balza in avanti Teamviewer, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teamviewer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Teamviewer rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,595 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,51. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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