Francoforte: giornata depressa per Teamviewer

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Teamviewer , che mostra un decremento del 3,26%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teamviewer , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Teamviewer mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 6,467 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 6,332. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 6,602.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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