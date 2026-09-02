Francoforte: rosso per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Flatexdegiro , con una flessione del 2,74%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Flatexdegiro rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Flatexdegiro sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 37,48 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 36,58. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 38,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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