Francoforte: scambi al rialzo per Flatexdegiro
(Teleborsa) - Seduta positiva per Flatexdegiro, che avanza bene del 2,49%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Flatexdegiro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Flatexdegiro rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Flatexdegiro. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 37,54 Euro. Primo supporto visto a 36,48. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 35,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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