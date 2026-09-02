Gas, Arera: bollette vulnerabili +6,9% ad agosto

Consumatori: "Prezzo secondo più alto di sempre"

(Teleborsa) - Arera ha comunicato il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità gas per agosto 2026, segnalando un deciso rialzo delle quotazioni all'ingrosso: la componente CMEM,m si attesta a 64,15 €/MWh, con la spesa totale dell'utente tipo in aumento del 6,9% rispetto a luglio.



Per i circa 2,3 milioni di clienti ancora nel Servizio di tutela, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo (consumi medi di 1.100 metri cubi annui) sale a 143,72 centesimi di euro per metro cubo, di cui il 54,02% per la materia gas naturale, il 16,83% per trasporto e gestione del contatore, il 3,46% per oneri di sistema e il 25,69% per le imposte.



Duro il commento del Codacons, secondo cui si conferma "la stangata estiva sui consumi energetici degli italiani". L'associazione calcola che l'aumento comporti una maggiore spesa annua di circa 102,6 euro a nucleo familiare rispetto alle tariffe di luglio, portando la bolletta media del gas a 1.581 euro annui, che sommata ai 632,6 euro della luce porta il conto totale per un utente vulnerabile a 2.213,6 euro. Rispetto ad agosto 2025, le tariffe gas per i vulnerabili risultano superiori del 33,8%, pari a un aggravio di circa 400 euro annui a utenza. Il Codacons segnala inoltre rincari anche sul mercato libero, con l'Istat che stima per agosto un +11,3% annuo per il gas e un +17,9% per l'elettricità.



Sulla stessa linea l'Unione Nazionale Consumatori, secondo cui il prezzo attuale del gas è "il secondo più alto di sempre", inferiore solo al record di dicembre 2022 legato alla guerra in Ucraina. "Ma in quel caso si trattava di un mese invernale, con il picco della domanda, non certo del mese di agosto con temperature africane", ha dichiarato il vicepresidente Marco Vignola, sollecitando un intervento del governo a settembre, "come fece Draghi, abbassando l'Iva sul gas al 5%", per evitare che "i bilanci delle famiglie del ceto medio vadano in tilt" e che "i ceti meno abbienti non riescano a pagare le bollette". Per Vignola si tratta di "un'emergenza nazionale" che "il Governo non può continuare a voltarsi dall'altra parte".

Condividi

```