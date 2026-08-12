Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 20:59
29.790 +0,89%
Dow Jones 20:59
53.835 +0,08%
Londra 17:35
10.833 -0,10%
Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

GAS, indice IGI cala a 61,66 euro/MWh

Energia, Finanza
GAS, indice IGI cala a 61,66 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 12 agosto è pari a 61,66 euro/MWh, in calo rispetto all'11 agosto attestatosi a 63,44 euro/MWh.

L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
Condividi
```