Bollette, ARERA: per vulnerabili gas +9,7% a luglio. "Stangata estiva", i commenti

(Teleborsa) - Dopo gli ultimi due aggiornamenti pressoché stabili, per il mese di luglio , le quotazioni all’ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell’utente tipo aumenta del 9,7% rispetto al mese precedente. Pertanto, per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m) è pari a 56,69 €/MWh. Lo rende noto Arera comunicando il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità gas per il mese di luglio 2026.



"Si conferma la stangata estiva sui consumi energetici degli italiani". Lo afferma il Codacons, commentando l’aggiornamento tariffario per il gas disposto da Arera per il mese di luglio. Le bollette del gas salgono del +9,7% per i vulnerabili rispetto al mese precedente, pari ad una maggiore spesa su base annua, nell’ipotesi di prezzi costanti, da +130,7 euro a nucleo rispetto alle tariffe di giugno.



La bolletta media del gas sale così a 1.478,4 euro annui (con consumi pari a 1.100 metri cubi annui) che, sommata ai 632,6 della luce, porta il conto totale per un utente vulnerabile a 2.111 euro.



Ma le tariffe stanno salendo anche nel mercato libero – lancia l’allarme il Codacons – A luglio secondo l’Istat il rincaro è stato del +7,4% per il gas, mentre l’elettricità è aumentata del +10,4%.



Numeri che, purtroppo, confermano la stangata estiva sui consumi energetici degli italiani denunciata da Codacons, aggravata dal massiccio ricorso a condizionatori e sistemi di climatizzazione per contrastare l’ondata di calmo estremo che prosegue oramai da maggio – conclude l’associazione.



"Il prezzo del gas decolla. Si tratta del terzo prezzo più alto dall’inizio delle serie storiche. Bisogna tornare al 2022 per battere questo record. Insomma, sono scattate le speculazioni che, per fortuna, non incideranno sulle famiglie, considerato che a luglio l’uso è solo per la cottura cibi, ma che destano grande preoccupazione, essendo un’avvisaglia di quello che potrà accadere a ottobre, all’inizio della stagione termica, se la situazione in Medio Oriente non sarà risolta e la navigazione nello Stretto di Hormuz non sarà ripresa regolarmente. Inoltre, il prezzo del gas, per via del mancato disaccoppiamento, si trascina, per chi ha contratti a prezzo variabili, il prezzo dell’elettricità che purtroppo a luglio registra consumi record” afferma Marco Vignola, vicepresidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati di Arera secondo i quali dal 1° luglio 2026 la bolletta del gas per i vulnerabili sale dello 9,7% rispetto a giugno.



Secondo lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori, da quando è scoppiato il conflitto in Iran, ossia rispetto ai prezzi di febbraio 2026, oggi i clienti tipo vulnerabili pagano il gas il 22,3% in più, la luce il 13,1% in più.



Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° luglio 2026 il +9,7% significa un aggravio, teorico, di 131 euro (+130,68 euro) in più su base annua, nell'ipotesi di prezzi costanti per i prossimi 12 mesi. La spesa totale annua (non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027) sale così, per i vulnerabili, a 1478 euro che, sommati ai 633 euro della luce, determinano una spesa complessiva annua pari a 2.111 euro.



Se il prezzo del gas sale oggi dello 9,7%, rispetto ai tempi pre-crisi del luglio 2021, in base alla nuova serie storica ricostruita secondo il nuovo cliente tipo, è oggi superiore del 58,6%, mentre rispetto al mese di luglio più caro, quello del 2022, è maggiore dell’8,4%.





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