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New York: Block sale verso 83,89 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Block sale verso 83,89 USD
Rialzo per l'azienda specializzata nei servizi di pagamento digitali, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,38%.
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