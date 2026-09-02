New York: accelera Block

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' azienda specializzata nei servizi di pagamento digitali , che mostra una salita bruciante del 5,38% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Block è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Block evidenzia un declino dei corsi verso area 78,61 USD con prima area di resistenza vista a 83,89. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 75,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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