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New York: Keysight Technologies scende verso 307,2 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Keysight Technologies scende verso 307,2 USD
Scende sul mercato il produttore di sistemi di misurazione elettronica, che soffre con un calo del 6,35%.
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