New York: CrowdStrike Holdings in forte calo
(Teleborsa) - In forte ribasso il leader mondiale di sicurezza informatica, che mostra un -4,03%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che CrowdStrike Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,34%, rispetto a -0,52% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di CrowdStrike Holdings. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, CrowdStrike Holdings evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 212,1 USD. Primo supporto a 203,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 200,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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