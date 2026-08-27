New York: in bella mostra CrowdStrike Holdings

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il leader mondiale di sicurezza informatica , che mostra una salita bruciante del 15,88% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di CrowdStrike Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso CrowdStrike Holdings rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di CrowdStrike Holdings segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 209,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 225,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 200,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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