New York: ingrana la marcia Skyworks Solutions

(Teleborsa) - Rialzo per la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,96%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Skyworks Solutions rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Skyworks Solutions mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 73,16 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 68,04. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 78,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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