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New York: ingrana la marcia Halliburton

Migliori e peggiori, In breve
New York: ingrana la marcia Halliburton
Ottima performance per il fornitore di prodotti e servizi per le industrie petrolifere e del gas, che scambia in rialzo del 4,42%.
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