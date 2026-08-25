Skyworks Solutions, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni , che soffre con un calo del 4,40%.



Lo scenario su base settimanale di Skyworks Solutions rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 66,24 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 62,33. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 60,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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