New York: scambi al rialzo per Boeing

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso dell'aereonautica , che lievita dell'1,87%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones , ad evidenza del fatto che il movimento di Boeing subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Analizzando lo scenario del gigante aerospaziale statunitense si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 207,1 USD. Prima resistenza a 211,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 204,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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