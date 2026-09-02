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New York: scambi al rialzo per Keurig Dr Pepper

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Keurig Dr Pepper
Avanza il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che guadagna bene, con una variazione del 3,07%.
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