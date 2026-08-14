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Forte interesse per Keurig Dr Pepper

Finanza
Forte interesse per Keurig Dr Pepper
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Brilla il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che chiude la seduta con un aumento del 5,38%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 31,15 USD, con stop loss posto a quota 28,51 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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