Forte interesse per Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Brilla il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che chiude la seduta con un aumento del 5,38%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 31,15 USD, con stop loss posto a quota 28,51 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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