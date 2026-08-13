Prevalgono i segni positivi sui listini USA

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti sui listini statunitensi con il sentiment che beneficia delle nuove indicazioni positive emerse dai dati macro odierni.L'S&P-500
è in rialzo dello 0,51%, portandosi a 7.788 punti. Sale il Nasdaq 100
(+1,13%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,49%). Più cauto il Dow Jones
che si ferma a 53.733 punti.
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti telecomunicazioni
(+1,07%), informatica
(+1,02%) e beni di consumo per l'ufficio
(+0,66%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materiali
, che riporta una flessione di -0,53%.
In particolare, i mercati accolgono con favore gli ulteriori segnali incoraggianti che l'inflazione statunitense non stia accelerando
, rafforzando l'aspettativa che la Federal Reserve non aumenterà i tassi il mese prossimo.
Nel dettaglio, a luglio, i prezzi alla produzione USA sono rimasti invariati su base mensile
, a fronte del calo dello 0,1% di giugno (rivisto da -0,3%). Le attese degli analisti erano per un aumento dello 0,2%. Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 4,7%, in rallentamento dal +5,5% del mese precedente e a fronte del +4,9% del consensus.
Tutto ciò in un contesto che beneficia già del calo del petrolio
con le prospettive di una domanda più debole, a seguito di un aumento a sorpresa delle scorte di greggio statunitensi e delle previsioni di consumo riviste al ribasso da parte dell'IEA e dell'OPEC.
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Merck
(+1,41%), Nike
(+1,22%), Goldman Sachs
(+1,05%) e Coca Cola
(+1,01%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Cisco Systems
, che continua la seduta con -9,32%. Home Depot
scende del 3,74%.
Calo deciso per 3M
, che segna un -1,76%.
Tentenna Boeing
, con un modesto ribasso dell'1,17%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Western Digital
(+8,32%), Micron Technology
(+6,15%), Marvell Technology
(+5,54%) e Keurig Dr Pepper
(+4,67%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Cisco Systems
, che ottiene -9,32%.
In perdita PDD Holdings
, che scende del 5,18%.
Pesante Insmed
, che segna una discesa di ben -3,93 punti percentuali.
Sotto pressione Autodesk
, con un forte ribasso del 2,59%.