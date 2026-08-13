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Prevalgono i segni positivi sui listini USA

Commento, Finanza
Prevalgono i segni positivi sui listini USA
(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti sui listini statunitensi con il sentiment che beneficia delle nuove indicazioni positive emerse dai dati macro odierni.

L'S&P-500 è in rialzo dello 0,51%, portandosi a 7.788 punti. Sale il Nasdaq 100 (+1,13%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'S&P 100 (+0,49%). Più cauto il Dow Jones che si ferma a 53.733 punti.

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti telecomunicazioni (+1,07%), informatica (+1,02%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,66%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materiali, che riporta una flessione di -0,53%.

In particolare, i mercati accolgono con favore gli ulteriori segnali incoraggianti che l'inflazione statunitense non stia accelerando, rafforzando l'aspettativa che la Federal Reserve non aumenterà i tassi il mese prossimo.

Nel dettaglio, a luglio, i prezzi alla produzione USA sono rimasti invariati su base mensile, a fronte del calo dello 0,1% di giugno (rivisto da -0,3%). Le attese degli analisti erano per un aumento dello 0,2%. Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 4,7%, in rallentamento dal +5,5% del mese precedente e a fronte del +4,9% del consensus.

Tutto ciò in un contesto che beneficia già del calo del petrolio con le prospettive di una domanda più debole, a seguito di un aumento a sorpresa delle scorte di greggio statunitensi e delle previsioni di consumo riviste al ribasso da parte dell'IEA e dell'OPEC.

Al top tra i giganti di Wall Street, Merck (+1,41%), Nike (+1,22%), Goldman Sachs (+1,05%) e Coca Cola (+1,01%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Cisco Systems, che continua la seduta con -9,32%.

Home Depot scende del 3,74%.

Calo deciso per 3M, che segna un -1,76%.

Tentenna Boeing, con un modesto ribasso dell'1,17%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Western Digital (+8,32%), Micron Technology (+6,15%), Marvell Technology (+5,54%) e Keurig Dr Pepper (+4,67%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Cisco Systems, che ottiene -9,32%.

In perdita PDD Holdings, che scende del 5,18%.

Pesante Insmed, che segna una discesa di ben -3,93 punti percentuali.

Sotto pressione Autodesk, con un forte ribasso del 2,59%.
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