New York: positiva la giornata per Keurig Dr Pepper
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, con una variazione percentuale del 3,07%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Keurig Dr Pepper più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Keurig Dr Pepper. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 33,23 USD. Primo supporto visto a 32,22. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 31,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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