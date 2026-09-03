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A New York corre Oracle

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre Oracle
Seduta decisamente positiva per il principale fornitore di software aziendale, che tratta in rialzo del 5,36%.
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