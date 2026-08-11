New York: in perdita Oracle

(Teleborsa) - Pressione sul principale fornitore di software aziendale , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,01%.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status tecnico di breve periodo di Oracle mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 149,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 142,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 157,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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