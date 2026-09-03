New York: exploit di Oracle
(Teleborsa) - Ottima performance per il principale fornitore di software aziendale, che scambia in rialzo del 5,41%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Oracle mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,2%, rispetto a +0,95% dell'indice del basket statunitense).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Oracle, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 156,6 USD. Primo supporto visto a 148,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 144.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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