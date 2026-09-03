Analisi Tecnica: EUR/CAD del 2/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Modesto guadagno per il cambio Euro / CAD, che avanza di poco a +0,43%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,6243. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,6216. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,627.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)