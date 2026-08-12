Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'11/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Giornata fiacca per il cambio Euro / CAD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,6232, mentre il primo supporto è stimato a 0,6209. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,6255.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)