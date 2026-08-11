Milano 11-ago
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Nasdaq 11-ago
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Dow Jones 11-ago
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Londra 11-ago
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Francoforte 11-ago
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 10/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 10/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Modesto guadagno per il cambio Euro / CAD, che avanza di poco a +0,24%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6223 e primo supporto individuato a 0,6201. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6245.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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