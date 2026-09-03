Ariston cresce in Vietnam con l'acquisizione dell'83% di Mutosi

(Teleborsa) - Ariston , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha annunciato l'acquisizione dell'83% di Mutosi, azienda di riferimento nel settore della purificazione residenziale dell'acqua in Vietnam, dal Mekong Capital (PE), socio di maggioranza, e da diversi investitori privati. Non sono stati resi noti i dettagli dell'accordo.



Fondata nel 2018 e con sede ad Hanoi, dove opera anche con il proprio stabilimento produttivo, Mutosi ha consolidato una posizione di rilievo nel mercato vietnamita della purificazione residenziale dell'acqua grazie a un ampio portafoglio di prodotti e servizi, che spazia dai sistemi di purificazione a pavimento alle soluzioni sottolavello, oltre a ricambi e servizi post-vendita. Nel 2025 Mutosi ha generato ricavi per 14 milioni di euro, trainati dai sistemi di purificazione dell'acqua, dai ricambi e dai pacchetti di assistenza, che nel loro complesso hanno registrato una solida crescita a doppia cifra negli ultimi tre anni.



Ariston è presente in Vietnam dal 1988 ed è uno dei principali operatori nel settore del riscaldamento dell'acqua per uso domestico. Il management team di Mutosi continuerà a svolgere un ruolo attivo nella gestione dell'azienda e manterrà una partecipazione di minoranza del 17%, garantendo continuità, preservando il know-how di prodotto e supportando la prossima fase di sviluppo della società all'interno di

Ariston Group.



"Siamo lieti di accogliere Mutosi in Ariston Group - ha commentato Paolo Merloni, Executive Chairman di Ariston - Dopo oltre 38 anni di presenza e crescita nel mercato vietnamita, questa acquisizione rappresenta un passo significativo nella nostra strategia di crescita. Con il nostro ingresso nel settore della purificazione residenziale dell'acqua, espandiamo la nostra presenza in una categoria in forte crescita, complementare al business del riscaldamento dell'acqua sanitaria, rafforzando ulteriormente la nostra posizione in uno dei mercati più dinamici del Sud Est asiatico".

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