eBay secondo trimestre in crescita oltre le attese, guidance in rialzo

(Teleborsa) - Il marketplace online ha chiuso il secondo trimestre con risultati in crescita migliori del previsto. eBay ha registrato utili non-GAAP di 1,60 dollari (+17% a/a) per azione su ricavi di 3,10 miliardi (+15%), superando le previsioni di Wall Street rispettivamente di 1,51 dollari e 3,02 miliardi.



Il volume lordo di merce (Gross Merchandise Volume - GMV) è aumentato del 14% a $22,4 miliardi, sostenuto dalla forza nelle categorie focalizzate, nel commercio C2C e nel recommerce.



eBay ha dichiarato che il GMV negli Stati Uniti è aumentato del 24%, molto più rapidamente del GMV internazionale, che è cresciuto del 4% su base organica. Il management ha indicato una migliore esecuzione negli Stati Uniti e un contesto macroeconomico più difficile all’estero.



Per il terzo trimestre, eBay ha previsto un GMV compreso tra 22,0 e 22,4 miliardi e ricavi tra 3,07 e 3,12 miliardi. La società prevede un EPS non-GAAP compreso tra 1,36 e 1,42 dollari. L'outlook include l'impatto atteso da Deopop la cui acquisizione è stata completata lo scorso luglio.



Per l’intero anno, eBay ha dichiarato di aspettarsi ora una crescita del GMV neutrale rispetto ai cambi dell’11,5%-12,5% e una crescita dei ricavi neutrale rispetto ai cambi dell’11%-12%. Ha inoltre previsto una crescita del reddito operativo non-GAAP del 10%-12% e una crescita dell’EPS non-GAAP del 10%-12%.









Condividi

```