PayPal crolla in Borsa: sfuma l’ipotesi di acquisizione da parte di Advent e Stripe

(Teleborsa) - Le azioni di PayPal hanno registrato un forte calo nelle contrattazioni premarket di Wall Street, dopo le indiscrezioni secondo cui il consorzio formato dal fondo di private equity Advent International e dal gruppo di pagamenti Stripe avrebbe rinunciato al progetto di acquisizione della società.



Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo avrebbe abbandonato le trattative dopo aver valutato l’operazione. A luglio Reuters aveva riferito che Advent e Stripe avevano presentato un'offerta da 60,50 dollari per azione per rilevare PayPal, una proposta che il consiglio di amministrazione della società avrebbe giudicato insufficiente.



La notizia ha penalizzato pesantemente il titolo: le azioni PayPal sono arrivate a perdere circa il 13% nel premarket, scendendo a 53,20 dollari, dopo la chiusura della seduta precedente a 61,47 dollari.



Con il venir meno dell’ipotesi Advent-Stripe, il futuro strategico della società torna quindi al centro dell’attenzione degli investitori, mentre le notizie relative a possibili operazioni straordinarie potrebbero continuare a influenzare l’andamento del titolo nel breve periodo.

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