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Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Health Care
Giornata di guadagni per il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la giornata a 831,35 punti.
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