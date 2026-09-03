Gas naturale, TTF sotto 73 euro al MWh ma prezzi ai massimi da cinque mesi

Coface: "scenario diverso dal 2022".

(Teleborsa) - Il gas naturale sulla piazza di Amsterdam scende sotto quota 73 euro al MWh, con i future su ottobre che cedono l'1,32% a 72,66 euro al MWh. In Asia, intanto, il GNL ha toccato la cifra record di 25,9 dollari per milione di BTU (equivalente a circa 74,66 euro al MWh), il valore più alto da dicembre 2022, spingendo la competizione con l'Europa sulle forniture.



Secondo l'analisi di Coface, le nuove tensioni sulle forniture dal Golfo Persico "stanno riportando sotto pressione il mercato internazionale del gas naturale", con il TTF che il 1° settembre ha superato per la prima volta i 70 euro dalle prime settimane del conflitto in Iran, e il GNL asiatico oltre i 24 dollari, "prezzi ormai più che doppi rispetto a quelli precedenti al conflitto". Tuttavia, "un ritorno ai picchi del 2022 rimane, allo stato attuale, uno scenario poco probabile".



A spingere le quotazioni è "soprattutto l'incertezza sulle esportazioni di GNL dal Golfo Persico", con il Qatar che mantiene limitate le forniture dopo gli attacchi di luglio a due metaniere. Pesano inoltre le ondate di calore estive e gli stoccaggi europei, "pieni solo al 65%, contro una media di circa l'82%" nel decennio.



Per Coface, "un nuovo shock paragonabile a quello del 2022 richiederebbe comunque la concomitanza di diversi fattori particolarmente sfavorevoli e resta quindi uno scenario estremo", anche se "il margine di sicurezza del mercato si è notevolmente ridotto", con possibili ricadute su chimica, fertilizzanti, metallurgia e materiali da costruzione in caso di prezzi elevati prolungati.

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