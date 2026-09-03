Londra: nuovo spunto rialzista per Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, in guadagno del 2,32% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Metlen Energy & Metals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario di Metlen Energy & Metals si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 46,9 Euro. Prima resistenza a 48,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 46,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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