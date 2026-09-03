Londra: nuovo spunto rialzista per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , in guadagno del 2,32% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Metlen Energy & Metals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Metlen Energy & Metals si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 46,9 Euro. Prima resistenza a 48,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 46,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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