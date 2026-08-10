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Londra: andamento negativo per Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Metlen Energy & Metals
Si muove verso il basso la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, con una flessione dell'1,88%.
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