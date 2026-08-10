Londra: in calo Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Sottotono la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che passa di mano con un calo dell'1,88%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Metlen Energy & Metals mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,06%, rispetto a +0,12% del principale indice della Borsa di Londra ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Metlen Energy & Metals rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 49,54 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 48,76. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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