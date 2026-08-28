Quadro rialzista per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Apprezzabile rialzo per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , tra i componenti del FTSE 100 , in guadagno dell'1,23% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 49,44 Euro, con stop loss individuato a livello 48,05 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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