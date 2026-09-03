Londra: scambi al rialzo per Vodafone

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo britannico telefonico , in guadagno del 2,14% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Vodafone evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso telefonico inglese rispetto all'indice.





Tecnicamente, Vodafone è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,227 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,205. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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