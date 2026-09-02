Attese positive per Vodafone
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Seduta positiva per il gruppo britannico telefonico, tra i componenti del FTSE 100, che avanza bene e porta a casa un +0,8%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 1,194 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 1,132 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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