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Londra: scambi in positivo per London Stock Exchange Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per London Stock Exchange Group
Apprezzabile rialzo per la società che gestisce la Borsa di Londra, in guadagno del 2,14% sui valori precedenti.
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