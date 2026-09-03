Madrid: scambi negativi per Indra
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che presenta una flessione del 3,62% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Indra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Indra evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 59,75 Euro. Primo supporto a 57,23. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 56,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```