Madrid: scambi negativi per Indra

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che presenta una flessione del 3,62% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Indra rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Indra evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 59,75 Euro. Primo supporto a 57,23. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 56,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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