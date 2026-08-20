Madrid: performance negativa per Indra

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che mostra un decremento dell'1,91%.



L'andamento di Indra nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di medio periodo dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 61,46 Euro con primo supporto visto a 60,08. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 59,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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