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Madrid: scambi negativi per Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi negativi per Solaria
Composto ribasso per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, in flessione dell'1,89% sui valori precedenti.
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