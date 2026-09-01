Madrid: andamento negativo per Indra
(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che presenta una flessione del 2,06%.
Il trend di Indra mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 60,68 Euro. Primo supporto visto a 59,52. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 59,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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