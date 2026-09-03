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/ Natural Gas (Amsterdam) a 72,48 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 72,48 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Energia
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Finanza
03 settembre 2026 - 11.30
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Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 72,48 euro/MWH alle 11:30.
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Gas
(148)
·
Amsterdam
(41)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
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