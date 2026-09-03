New York: Broadcom scende verso 340,8 USD
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società tech statunitense, che soffre con un calo del 6,27%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Broadcom rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni tecniche complessive di Broadcom evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 340,8 Dollari USA. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 350,6. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 337,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```