Broadcom in trattative per un finanziamento da oltre 60 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Broadcom è in trattative con un gruppo di istituti di credito con l'obiettivo di raccogliere oltre 60 miliardi di dollari di debito.



E' quanto riporta Bloomberg aggiungendo che le risorse sarebbero impiegate per finanziare un progetto riguardante i chip per l'intelligenza artificiale destinati a realtà come Anthropic.



Il finanziamento, i cui dettagli sono ancora in fase di definizione, potrebbe includere una tranche di debito subordinato di circa 30 miliardi di dollari e Broadcom garantirebbe una parte della tranche senior-secured, che potrebbe variare tra i 60 e i 70 miliardi di dollari. L'importo totale potrebbe pertanto raggiungere i 100 miliardi di dollari.



Sempre secondo rumour, Blackstone e Apollo Global Management sarebbero in trattative con Broadcom per partecipare al finanziamento, a seguito della partnership da 35 miliardi siglata a giugno.

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