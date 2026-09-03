Broadcom verso un avvio in rosso a Wall Street all'indomani dei conti

(Teleborsa) - Broadcom si avvia verso una seduta in rosso a Wall Street, con il titolo che cede al momento oltre il 3% nelle contrattazioni prima della opening bell all'indomani dei conti.



L'azienda tech che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni software per semiconduttori e infrastrutture, ha chiuso il terzo trimestre fiscale, conclusosi il 2 agosto, con vendite aumentate dell'86% a 29,6 miliardi di dollari, rispetto a un consensus di circa 29,5 miliardi di dollari. L'utile rettificato è salito a 3,32 dollari per azione rispetto a una stima di 3,23 dollari.



Nel periodo in esame, il fatturato dei semiconduttori per l'intelligenza artificiale si è attestato a 16,7 miliardi di dollari, rispetto a una previsione media di 15,9 miliardi di dollari.



Hock Tan, presidente e amministratore delegato di Broadcom, si aspetta che "nel quarto trimestre lo slancio continuerà" e che "i ricavi dei semiconduttori per l'IA accelereranno a 21,7 miliardi di dollari, con un aumento del 236% rispetto all'anno precedente."



Inoltre, durante una conference call, ha dichiarato che i ricavi derivanti dai chip per l'intelligenza artificiale raddoppieranno, raggiungendo circa 115 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2027, per poi impennarsi a 230 miliardi di dollari l'anno successivo. L'azienda è inoltre sulla buona strada per superare gli utili di 30 dollari per azione nell'anno fiscale 2028, superando le previsioni degli analisti.



Amie Thuener, CFO di Broadcom, stima che "la crescita del fatturato consolidato del quarto trimestre aumenterà del 93% su base annua a 34,8 miliardi di dollari" e di mantenere il "margine operativo non-GAAP al 66%, invariato rispetto a un anno fa."



(Foto: Magnus Engø su Unsplash)

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